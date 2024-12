Moyennement ou pas du tout ? C'est vrai ça. Ça fait un bail que les gamers l'attendent et toujours pas de date de sortie officielle alors qu'on est d'accord, le jeu est - quasiment - terminé, non ? D'ailleurs, à ce propos, qui a fait le premier ? Vous l'avez kiffé ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2024 at 07:10 PM by uram