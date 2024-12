J'aime bien me poser cette question de temps en temps. Imaginez que vous avez accès à toutes les ressources nécessaires pour créer le jeu de vos rêves. Aucun problème de licence, de matériel, de développeurs. Carte blanche. À quoi ressemblerait votre jeu ? De mon côté je pense que ça serait un open world Star Wars avec la possibilité d'explorer l'univers au complet et de voyager entre les différentes époques.

posted the 12/04/2024 at 08:41 AM by dannystrom