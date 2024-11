Vous pensiez que le film Ghostbusters juste avec des femmes, cté nul...?Vous allez vite trouver qu'en fait, c'est peut-être pas si mal ou que ça aurait pu être bien pire.Réalisé par : Houda BenyaminaAvec : Oulaya Amamra, Sabrina Ouazani, Déborah Lukumuena, Daphné PatakiaSynopsis :Quand Sara, jeune fille en fuite, découvre que les Trois Mousquetaires qui protègent la Reine de France sont en réalité des femmes, elle décide de partir avec elles et de suivre leur exemple : se transformer pour être libre, se transformer pour être soi…Bon, pour ceux qui auront vu le trailer... Sur l'échelle de sphincter... Chiasse incoming.*En plus, que des filles de "minorité" qui humilient des mâles blancs... Pour bien finir de sentir le wokisme.Mâle blanc = le malSans parler du petit fond de racisme... (pour savoir si c'est du racisme, imaginez la même scène mais avec des blancs qui humilient des minorités et imaginez vous les réactions)Que dire des femmes... à barbe... très "représentatives" de la communauté LGBTQIA+"Turbo2Bref un concentré de gaspillage de thune, budget de 10 millions d'euros, que personne n'a demandé et que personne ne veut voir.Oui, je trolle un peu mais là, c'est cherché quoi...