C'est lors de l'événement Golden Joystiq Awards que Helldivers 2 a remporté le titre de meilleur jeu Multijoueur de 2024 et le studio en a profité pour annoncé que le jeu avait dépassé les 15 millions de ventes.Plus de 3 millions de ventes depuis Mai 2024 ou le jeu avait atteint les 12 millions de ventes. Un immense succès pour le studio Arrowhead et Playstation même malgré le départ de nombreux joueurs... le jeu qui pour rappel, n'est pas gratuit reste l'un des plus gros succès commercial de l'année. Les piques montants encore dans les 56 000 joueurs ce mois-ci sur Steam doivent satisfaire les deux acteurs qui n'avaient pas imaginer un tel succès à la base.Le jeu est nominé dans 4 catégories aux Game Awards. Vive la Démocracie!