Ce jeu possède également une gestion de son équipement bien plus poussée que le précédent car ici, nous pouvons switcher à tout moment. De plus, Sega a pensé qu'un équipement pour une forme n'est pas obligatoirement adéquat pour une autre, chacune ayant ses propres stats. Une masterclass !

Incroyablement beau pour la Master System, ses sprites, ses couleurs, son level design flattent la rétine. Sans oublier une bande-son juste sublime. Presque toutes les compositions sont excellentes, et les deux de fin sont magnifiques.

L'originalité de son gameplay est que chaque boss vaincu octroie une forme animale ayant ses propres caractéristiques permettant d'avancer, et également de revenir en arrière pour débloquer des passages inaccessibles auparavant. Dans un certain sens, c'est un Metroidvania avant l'heure.

L'un des meilleurs jeux de la Master System, si ce n'est le meilleur, un must. Long, beau, original, de belles compositions, du challenge... Que demander de plus ?

posted the 11/24/2024 at 05:17 PM by obi69