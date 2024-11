Le créateur de Nier Automata, Yoko Taro voulait introduire une scène intime entre 2B et 9S mais Sony (Aniplex)au créateur de la série... que 9S ne ferait jamais une telle chose.De quoi remettre les choses en perspective pour ceux qui se réjouissent que Sony puisse racheter la maison mère de From Software, Kadokawa.Le move étant plus d'avoir les animes/plateformes d'animes etc que From Software.Sérieusement, c'est chaud de venir s'entendre dire que vous en tant que créateur, vous ne savez pas ce que les protagonistes de votre propre série feraient ou ne feraient pas... par des gens extérieurs à votre projet.Source Famitsu >>> https://www.famitsu.com/news/202307/22309356.html Source Fandomwire >>> https://fandomwire.com/the-unforgivable-reason-why-yoko-taro-couldnt-add-sx-scene-between-2b-and-9s-in-nier-automata-anime/