Mais qui vous lasse un peu, voire complètement aujourd'hui ? Si oui, le(s)quel(s) et pourquoi ? Que faudrait-il au(x) genre(s) de jeux vidéo de maintenant pour que vous retrouviez la flamme d'antan ? Bonne soirée à tous.

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2024 at 07:02 PM by uram