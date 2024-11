c'est pas un tips désolé.Juste pour dire aux gens qui seraient passés à côté de cette option : vous pouvez désactiver l'effet de course assez naze (flou + trame) dans les réglages du jeu.Heu voilà, je me doute que je suis probablement un des rares à ne pas l'avoir vue, mais bon, je partage quand même, on ne sait jamais.J'ai 100 heures sur le jeu et je viens de découvrir cette option. mieux vaut tard que jamais(mais ça fait plaisir aux yeux malgré tout.)on peut aussi discuter du jeu dans les commentaires si vous avez envie.