Je me suis laissé séduire par ce remaster feignant pour voir ce qu'ils avaient fait sur la partie Shadow.Je dois avouer que je suis un homme heureux... enfin, je suis heureux surtout pour les perspectives à venir d'un vrai nouveau Sonic 3D. Je m'explique : La Sonic Team tient ni plus ni moins le meilleur gameplay et level design pour un Sonic 3D.Ça prend les bases du gameplay de Unleashed/Generations, mixé avec Frontiers, mais avec plus de souplesse et de maîtrise.On a une impression de vitesse un peu en deçà de Generations car la caméra est plus éloignée, mais le contrôle est plus satisfaisant. Le gameplay et le level design font qu'on est un peu moins dans l'anticipation, mais plus acteur dans le sens où les niveaux sont un peu plus vastes et offrent des possibilités pour finir les niveaux d'une manière ou d'une autre (donc une bonne rejouabilité pour le speedrun).Et bordel, ça fait du bien d'avoir des stages denses qui durent entre 4 et 6 minutes. L'exemple le plus criant, c'est la comparaison avec le stage issu de Sonic Forces(les niveaux de Forces, en plus d'être immondes, font souvent 1 minute 30 max).Bref, pour moi, ils ont réalisé le meilleur compromis entre le style boost et le style des Adventures.Je n'espère qu'une chose... qu'ils conservent le savoir-faire démontré dans ce jeu, autant sur le plan gameplay que sur le level design.