Mais que quelqu'un arrête cette sale bête, les débutants hurlent à la fusée de détresses.Vous avez réussi à la dompter de votre côté ?Perso je test en ce moment l'épée longue et sa jauge à faire monter, j'adore énormément. Bon, ce n'est pas l'arme qui fait le plus de dégâts, mais je la trouve super rapide et j'aime bien les mouvements style samourai. La fatale est aussi méga classe et je ne sais pas si vous le savez, mais après le coup en l'air vous pouvez faire un autre coup avec R2 qui inflige au moins 50 pts de dégâts.Et si la bestiole se déplace et que vous êtes déjà en l'air, faites la touche carrée : ça va annuler votre attaque et ça ne va pas utiliser votre précieuse jauge rouge.Le décor est aussi pas mal contre le Rey Dau mais ça demande à être en privé. Vous pouvez l'attirer 2 ou 3 fois dans des roches à lui faire tomber sur la tête (500 pts de dégâts), hélas le timing est chaud patate par contre, et la bête ne se laisse pas avoir si facilement.Par contre au début du combat, vous avez un arbre proche de lui. Contrairement à la roche qui demande un timing précis, ici il n'y en a pas. Faites tomber les lianes et attirez la bête dessus, elle sera piégée un court instant parfait pour déclencher vos fatals simultanément si vous êtes en coop pour un maximum de dégâts.J'ai adoré le combat, on ressent vraiment la puissance des coups, les animations sont incroyables, et parfois ça ne pardonne pas du tout avec des attaques qui bouffent 75 % de la barre de vie.Une tuerie à combattre qui promet des combats épiques sur la version finale. Sous les conseils d’un ami je vais me mettre à l’arc avant la fermeture de la béta et si vous avez des conseils, je suis preneur.J'adhère totalement à la beta ( 8H de jeu déjà), vivement le mois de février, c'est un gros Day One pour moi.Cette OST de fou.