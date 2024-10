Metal Gear Solid est indéniablement le meilleur jeu de tout les temps, ou au moins un des meilleur, mais pour moi c'est le mellleur des meilleurs, c'est un jeu que j'avais fait et refaits nombreuse fois, mais ça fait un moment que je l'est refait, et la recemment le jeu choque encore plus surtout quand tu le refaits dans cet ére ou c'est bourré de jeux à 4 milliards de budgets avec des qualité abyssale à gerberMais la j'ai commencé à réfléchir à un truc, et on en a parlé après avec des potes qui sont fans aussi, mais Kojima autant il est ouf et ils ont le respecte, mais a t'il vraiment fait ça tout de lui? Genre toute les idées de malade dans le jeu étaient tous de lui? Ok sans doute certaines oui, mais si toute alors c'est au de la de génie la, et les génies existent mais aprés Death Stranding () autant je trouve ce jeu cool, mais aprés c'est pas comparable à MGS, et possède pas 1% de niveau de génies de MGS.Donc voila j'ai beaucoup d'admiration pour Kojima mais je ne sais pas je pense qu'il y'a beaucoup de noms super talentueux qui ont peut être pas eux les crédits mérité, peut être le genre de génies qui s'en foutaient de la renommé ect qui voulaient juste faire leurs taff avoir leurs salaire et basta lol, et de coup Kojima qui en profite pour foutre son nom un max dans les crédits de début et finsBref voila c'est pas pour descendre Kojima au contraire j'ai beaucoup de respect pour lui et dans tout les cas il reste le directeur et createur de la licence culte, mais juste que l'idée que c'est lui qui est derrière tout les trucs de oufs dans MGS1, bah oui dans les crédits y'as tout le temps son nom, et meme dans les interviews on vois jamais personne d'autres parler de jeux MGS hors Kojima, tout les trucs sur MGS, les bosses, les fights et la maniére de les gerer, les innombrable plot twist, l'atmosphere jamais égalé, et j'en passe, tout ça en 1998 putain ça c'est tellement impressionnant surtout quand tu te dis que le jeu a maintenant 25 ansEDIT: Un truc que j'ai pas mentionné aussi est que, genre des interviews de jeux de renommés t'as souvent le mec directeur representant d'une grosse IP genre Cory Balrog, Harada, Ed Boon, ect parfois et il te dis: " Ah ouais ça c'était une idée de Bernard un mec de la team" ect, avec Kojima je pense que je l'ai jamais entendu dire un truc comme ça dans une de ses interviewAprés ptete que je suis totalement à coté de la plaque et que Kojima est un demi dieu et que 100% des idées de ouf sur MGS1 étaient de lui aprés ché pasVoili voilou la pensé de jourPS: Best game ever BTW