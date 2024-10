Ça vient juste de venir et c'est tout chaud, une nouvelle démo est disponible sur Steam pour le jeu d'horreur ultra prometteur :Le jeu s'inspire énormément de la première trilogie de RE, on retrouvera donc une ville extrêmement ressemblante à Raccoon City et avec un gameplay très similaire à la série de Capcom en alternant efficacement l'exploration et les combats.On va même retrouver deux personnages jouables (un homme, une femme) avec une campagne dédiée pour chacun. La réalisation frôle le respect pour de l'indé, c'est vraiment très jolie, et accrochez-vous : c'est fait seulement par un couple, deux personnes donc.J'ignore totalement si la démo est limitée dans le temps comme les deux précédentes démos, donc je vous recommande de la télécharger et de la faire avant qu'il ne soit trop tard si le jeu vous intéresse ou attise un minimum votre curiosité.Pour celles et ceux qui n’ont pas Steam, je vous partage mon gameplay maison et sans parlotte (hormis l’intro) pour vous mettre dans l’ambiance 90’s excellente du titre.Très bon visionnage, tout le monde.