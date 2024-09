Bonjour,Juste pour prévenir, le jeu est de sortie en version US (la version française est en générale présente dans la version US), donc attention aux spoilers.Pour ceux que ça intéresse, le jeu pèse 5.99 Go -> En comparaison, la version européenne de The Legend of Zelda Link's Awakening pèse 6.1 GoMaintenant qu'il est sorti, Nintendo pourrait nous parler de la Switch 2