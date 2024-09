SquareEnix

sur ma config

Petit retour rapide et un premier avis concernant le jeu, dans sa version PC.Du point de vu technique,, c'est le presque le sans faute. Je fais tourner le jeu en 4k 120 FPS avec DLSS et après environ 17h de jeu, je n'ai rencontré ni lag, ni stutter, ni glitch, rien. On est très loin du portage de FFVII Remake. Du coup sur un jeu qui se veut relativement nerveux c'est vraiment fort appréciable.Les temps de chargement hors chargement initiale de la sauvegarde sont inexistants (sur un SSD NVMe du moins).Le jeu possède pas mal d'options pour ajuster le rendu du jeu (encore une fois rien avoir avec FFVII R).Le gros défaut technique du jeu, c'est les cinématiques en 30 FPS. wtf. Il y'a aussi une absence de prise en charge de l'Ultra Wild pour ceux qui ont ce type de config. Toutefois, les moddeurs sont à la rescousse et ces 2 défauts ont été corrigés, pratiquement en day one ...Visuellement le jeu est vraiment propre, je suis d'ailleurs assez surpris, je l'avais vu qu'assez rapidement sur PS5 et j'avais un souvenir de textures moins nettes, ptet eu du travail de ce coté sur la version PC (sans certitudes). très bonne gestion de la HDR (quelque chose qui est devenu important pour moi avec mon bp de vision coloré).Pour le jeu en lui même qui a subit de nombreuses critiques, je vais pas revenir sur la plus populaire du moment et m'attarder plutot sur celle qui est légitime: le système de combat.Juste avant de prendre FFXVI, je me suis refait FFXV Windows Edition. Du coup ben j'ai pas eu l'impression d'être dépaysé. Je trouve même que sur ce point FFXVI fait bien mieux que sont prédécesseur: les combats sont bien bien moins brouillon, la caméra suis bien mieux l'action. Le gameplay de FFXVI est même bien plus diversifié que celui du FFXV (ou même le XIII en fait ^^C'est clairement pas ce que j'attendrais comme système de combat dans un FF, pas plus que dans le FFXV au final, mais force est de constater que celui ci fonctionne vraiment bien. Depuis FFXI, la série se cherche à chaque épisodes sur son système de combat en voulant s'éloigner du tour par tour, à un moment je pense qu'il faudra se faire une raison, y'a très peu de chance que ca revienne en arrière (après on sait jamais coucou BG3 avec son gameplay que beaucoup pensait mort auprès du "grand publique").Pour le reste, je trouve que l'histoire se suis vraiment très bien (celle qui me captive le plus depuis FFX, c'était pas gagné pour moi vu la team et vu comme je trouve les scénarios de FFXIV V2 assez moyens), le casting est, selon moi, bien meilleur que celui des derniers FF (et ca fait du bien d'incarner dans un JRPG autre chose qu'un ado :x). Les musiques pour ce que j'ai entendu sont un poil en retrait par rapport au standard de la série sans pour autant être mauvaises (meilleur en tout cas pour moi que FFVII R par ex).En résumé, si les ARPG vous rebutent, ben ca sert à rien de vous lancer dans l'aventure je pense, sinon, ben ne boudez pas votre plaisir c'est vraiment un super jeu et pour ceux qui ont pas de PS5 ou qui veulent le refaire dans de "meilleurs" conditions, la version PC est top