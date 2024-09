Y'a pas à dire : comme l'échec de Mirror's Edge en son temps, celui de Days Gone est pour moi une injustice totale.C'est l'un des rares AAA que je peux faire et refaire sans jamais bouder mon plaisir.A chaque new game, je découvre de nouveaux détails qui mettent sur le cul.Ne jamais avoir de Days Gone 2 est un non sens total à mes yeux.Je n'ose imaginer le rendu de dingue qu'il y aurait eu sur la génération actuelle...