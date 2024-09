Près de trois consommateurs américains sur quatre jouent à des jeux vidéo. Le mobile reste la plateforme la plus importante avec 65% des consommateurs américains s'adonnant à des jeux sur mobile en 2024. Tout comme la catégorie des consoles, elle n'a connu aucun changement de point par rapport à 2022. Alors que plus d'un tiers des joueurs jouent encore sur PC, les jeux sur PC ont diminué de 4 % depuis 2022. Les autres appareils de jeu ont augmenté de 2 % depuis 2022 en raison de la poursuite de l'adoption de la VR

posted the 09/18/2024 at 08:03 AM by jenicris