Lors de la présentation du PS5 Pro, Mark Cerny a abordé le contexte qui a motivé Sony à offrir une version plus puissante de la PS5. Selon le développeur, à travers les métriques internes de l’entreprise,. Rappelons que dans la génération actuelle, les consoles ont la capacité de concentrer leur matériel sur la qualité et les détails visuels en sacrifiant des images par seconde, ou vice versa, sacrifier l’aspect visuel en faveur d’un taux de rafraîchissement plus élevé.Selon Mark Cerny, la préférence des joueurs de PS5 a défini la direction prise par le projet PS5 Pro étant donné que 3/4 des utilisateurs étaient prêts à faire abstraction des graphismes pour avoir une meilleure performance dans leurs jeux, assurant 60 fps.Par conséquent, le développeur de Sony a révélé que la PS5 Pro met fin à ce choix car elle offrira du 4K à 60 images par seconde au minimum, ce qui signifie que les joueurs auront enfin la fidélité visuelle et le taux de fps qu’ils désirent en même temps.