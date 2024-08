Hier soir, je suis allé voir le dernier film Alien sous titré Romulus, par Fede Alavrèz auteur de Dont Breath La Maison des Ténèbres et de Evil Dead entre autre, 2 films que j'avais bien aimé, surtout Dont Breath mais bref loul c'est pas le sujet ici.J'avais très hâte de voir le film, assez déçu de Prometheus et Covenant bien que je ne trouve pas que ce soit des mauvais films dans l'ensemble, je voulais un vrai retour au source avec une ambiance digne du premier le chef d'œuvre qu'est le 8 ème passager.Et bien je dois dire que je n'ai pas été déçu, l'ambiance est sale, noire, poisseuse et suffocante, marrant comment ce film m'a des fois beaucoup rappelé le jeu Alien Isolation xD Le son est incroyable, on réentend les thèmes cultes des anciens film, avec tout de même quelques musiques inédites et tant mieux.Bon, j'ai quand même des choses à redire sur les acteurs qui manquent cruellement de charisme, un casting de Teen entre autre, même si l'héroïne et son pote Andy s'en sortent bien. Le reste ouais non c'est pas ouf, mais est ce si grave ?Globalement j'ai beaucoup aimé le film car ça a été un pur film d'horreur du début a la fin, avec une ambiance pesante et angoissante, la fin est d'ailleurs très surprenante, j'en dirais pas plus mais j'ai été assez surpris.Hallucinant aussi comment l'alien, les facehuggers etc claque comme c'est pas possible, juste super bien fait, la réalisation pète, de même que les décors, on s'y croirait. Certaines idées de mises en scène sont vraiment intéressantes aussi, je pense à 2 en particulier mais j'en dirais pas plus.Ya quand même quelques redites des anciens film, notamment certains plans, répliques etc alors oui ça fait plaisir au fans de la saga mais on va pas se mentir, c'est un peu cédé à la facilité mais heureusement le film a quand même de bonnes idées inédite.Bref, pour conclure bon film, assez gore, angoissant même si j'ai pas eu "peur" et une réalisation qui claque, le scénario est loin d'être dégueulasse non plus, le réalisateur ayant voulu tenter quelques chose. Ses seuls défauts selon moi c'est son casting un peu mouif et quelques redites mais à part ça c'est du bon, je voulais le voir et je suis pas déçu.Enfin un bon film Alien qui va à l'essentiel, et ça fait du bien. Je vous le conseille surtout si vous êtes fan des premiers ! Et si vous arrivez à passer outre un casting teenager !