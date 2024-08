Un jeu de rôle et d'action unique, à la 3ème et 1ère personne ; un thriller policier profond qui se déroule dans un futur sombre de Neo Berlin 2087 :



Les avancées technologiques et la cybernétisation ont divisé la société en un système à deux classes, où les riches règnent sur la ville tandis que les pauvres luttent pour leur survie dans les bidonvilles et dans les friches mortelles à l'extérieur des murs de la nouvelle ville de Berlin.



Le gameplay de ce thriller policier est construit sur un mélange de 1ère et 3ème personne, vous permettant de choisir parmi une vaste gamme de mécanismes de jeu de tir, de furtivité, d'investigation et de jeu de rôle.



Résolvez une conspiration de grande envergure au cours d'un voyage cyberpunk plein d'émotions sur la justice, l'amitié, l'amour, la culpabilité, le sacrifice et la trahison.