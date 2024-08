Pour des raisons que j'ignore ( et qui me semblent plus claires aujourd'hui) j'avais avec étonnement lâché Xenoblade 3 au bout d'une vingtaine d'heures lors de mon premier run.J'ai eu l'envie d'y revenir le week-end dernier et j'ai tout repris jusqu'à le terminer cette nuit au bout d'une cinquantaine d'heures de jeu.Je suis partagé entre beaucoup de sentiments contradictoires et à vrai dire, je me sens davantage usé qu'émerveillé par la proposition.Au même titre que je me suis surtout senti écrasé par la quantité de cinématiques usant et surabusant de flashbacks mielleux plutôt que par l'environnement qui m'a paru incroyablement fade et sans intérêt.L'exploration n'est pas vraiment récompensée et mis à part sur quelques panoramas somptueux, je n'ai pas été bouleversé par la proposition.En fait, depuis Xeno X qui a tutoyé le merveilleux en matière d'exploration et de verticalité, la série ne fait que profondément régresser sur ce qui constituait sa force initialement.Pour autant, Xeno 3 n'est pas sans grandes qualités, et en premier lieu le développement de ses protagonistes qui profitent tous d'un très beau traitement. Ils sont crédibles, humains, et très touchants au fond. Même les personnages secondaires profitent d'un traitement crédible.A défaut de concision, Xeno 3 prend le temps de développer avec beaucoup de satisfaction tout ce qu'il aborde. Il ne laisse jamais aucun sujet de côté, et c'est le fruit d'un savoir-faire indéniable.Hélas, avec Xeno 3, Monolith éprouve avec certitude les limites de sa formule qu'il n'est pas parvenu à transcender. La boucle de gameplay à base de combats contre les Moebius en fin de chapitre devient cruellement écœurante. Ainsi que tous les morceaux musicaux pourtant sublimes qui sont exploités à l'excès.J'espère vraiment que la suite s'écrira dans un univers complètement différent et original.