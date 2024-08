Les développeurs avaient promis une démo sur PC en amont de son lancement, et il semblerait qu’une annonce importante soit imminente. Alors que la Gamescom 2024 est synonyme de tous les espoirs, c’est Nvidia qui pourrait avoir vendu la mèche.

Dans la dernière mise à jour 560.81 de ses drivers, le constructeur mentionne ouvertement Final Fantasy 16 et inclut un profil qui lui est dédié. Généralement, le géant américain travaille en collaboration étroite avec les développeurs pour parer ses périphériques aux futures productions en amont de leur parution. Les patchs de drivers dédiés aux jeux en question sont généralement déployés quand leur lancement est imminente. La démo de FF16 devrait donc être sur le point d’arriver, et l’annonce de sa date de sortie sur PC avec.