Top que je laissé en suspend depuis un petit moment, quoi de mieux que l'occasion qui se présente aujourd'hui avec enfin l'officialisation du prochain épisode de Darksiders ? Allez, en bonus mon top pour l'accompagné ! Après vous avoir fait celui sur Darksiders premier du nom, passons maintenant au 2 ème épisode qui a un nombre de boss bien plus conséquent, ça a été un peu plus difficile à caser.10)- Un boss assez pénible la première fois surtout qu'on sait pas forcément comment l'atteindre au début. Ses jets de poison sont délicat à esquiver mais ce boss n'a pas beaucoup de PV ce qui fait qu'il reste malgré tout assez prenable mais lors du premier affrontement, il est franchement pas évident !9)- Un boss duo, Basileus et son araignée géante Achidna. Au début, on affrontera Basileus seul puis son araignée de "compagnie" va pas tarder à se pointer et là c'est le drame ! Ce duo de boss est franchement pas évident la première fois surtout quand ils attaquent tous les deux en même temps, il faudra être vif et rapide. De plus, l'arène étant assez sombre, l'araignée attaque par surprise assez souvent, de quoi nous mettre déjà mal durant le combat.8 )- Cette espèce de dragon de feu est un boss totalement optionnels mais il fait parti selon moi des adversaires les plus redoutable du jeu. Déjà, il est en feu ce qui fait que si il vous touche, Death sera en feu et perdra de la vie continuellement, c'est déjà assez casse pieds. De plus, l'arène étant très restreinte, c'est juste un pont au dessus de la lave, vous pouvez tomber très facilement et esquiver les attaques du dragon se révèle être assez délicat. Ah, c'est un sac à PV aussi, ça fait déjà pas mal non ?7)- Probablement l'un des boss les plus impressionnant du jeu, le Goliath est un gigantesque golem que vous affronterez à dos de canasson. J'avais rien compris au combat au départ et de ce qu'il fallait faire ce qui fait que je mourrais assez souvent. Quand on sait ce qu'il faut faire, ça va mieux mais c'est pas pour autant ultra facile non plus. Il faudra au préalable péter ses jambes et lui grimper dessus pour lui infliger des dégâts, et le faire en tout 3 fois mais le monstre bouge tout le temps ce qui fait que c'est pas évident. Ya des airs de Shadow of The Colossus avec ce boss j'ai trouvé.6)- C'est le boss final du jeu et bien qu'il soit moins dur que les boss que je vais mettre à la suite, il reste dans le top 10 malgré tout. Ultra vif, il arrête pas d'attaquer, de près comme de loin avec ses énormes tentacules. Lorsqu'il est à l'article de la mort, il sera ultra vénère et vous aurez peu de temps pour esquiver. Néanmoins, il a pas énormément de point de vie non plus ce qui fait que lui infliger de lourd dégâts est tout à fait faisable.5)- Boss uniquement disponible dans l'un des DLC, ce dragon est l'un des boss les plus galère du jeu. Lui par contre c'est un sacré sac à PV et les dégâts qu'il inflige sont monstrueux. Il faudra avant tout le faire tomber pour qu'il arrête de nous cracher ses flammes de glace sur le coin de la tronche. Il dispose également d'une AOE (attaque de zone) qui fait énormément de dégât, surtout quand on lui en met plein la tronche.4)- Boss bien caché car il se trouve à la toute fin du Dédale du Juge des âmes, un labyrinthe optionnel qui abrite énormément de vagues d'ennemis à déssouder (10 étages) et à la fin un boss, et ce boss c'est lui. Le fait très énervant avec lui, c'est qu'il dispose d'un bouclier durant le combat et nos attaques sont inutiles contre lui lors de ce cas. Lui par contre nous enverra des hordes de squelettes en plus de ses attaques électriques dévastatrice. C'est un boss redoutable et il m'a fallut plusieurs try pour y arriver ! En plus après 10 étages à en chier, je vous avoue que c'était pas de tout repos. Heureusement qu'il yavait le checkpoint avant le boss !3)- On entre dans le top 3 avec Archon. Guerrier ange d'une brutalité sans précédent mais quel combat ! Un boss qu'on affrontera en tout deux fois, une première fois sous forme de défis et une seconde fois jusqu'à le tuer réellement. Les deux combats sont très difficile, surtout le deuxième. L'Archon n'arrête pas de se teleporter en plus de ça et de nous attaquer par derrière ce qui le rend difficile à atteindre. Il est aussi balèze que la guerrière Uriel du premier jeu pour ceux qui s'en souviennent.2)- Démon déjà rencontrer dans le premier jeu mais sous forme passive. Cette fois, on l'affrontera dans un combat épique (et très difficile) Samael est violent, rapide et sournois, ses attaques sont évidemment très puissante et il peut vous faire des dégâts de brûlures ce qui est assez chiant.De plus, des geysers de lave sortiront à intervalles régulier de l'arène ce qui demande de la concentration supplémentaire pour esquiver. Le combat est certe difficile mais c'est le meilleur du jeu pour moi !1)- Et oui, le boss le plus hard du jeu pour moi, c'est Argul. Boss optionnel heureusement mais quel enfer ! De mémoire, il peut nous tuer en 2 ou 3 coups avec son énorme marteau, et il inflige des dégâts de givre qui ralentissent Death. C'est aussi comme souvent un vrai sac à PV, et que le combat est long bordel... Autre chose, inutile d'espérer s'acharner sur lui car il bloquera systématiquement vos attaques avant de vous en remettre une derrière, ce qui fait qu'on peut pas lui faire énormément de dégât mais plus par "accoup". Vers la mid life, Argul disposera d'une attaque toupie meurtrière et que si vous avez le malheur de vous prendre dedans, c'est la fin pour vous, le nombre de fois qu'il m'a tuer comme ça je compte plus... Heureusement à la fin on récupère sa puissante massue une fois le monstre terrassé, ça en valait la peine !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. A bientôt et bon dimanche !