Nintendo

Net sales: 246.6 billion yenOperating profit: 54.5 billion yenOrdinary Profit: 113.4 billion yenNet Profit: 80.9 billion yenPas de changement dans les prévisions sur l'année : 13.5m Hardware et 165m Software+2.1 millions / 143.42 millions LTDQ1 => US 0.65m / JP 0.79m / [UE 0.41m & Autres 0.25m] = 0.66mLTD => US 55.17m / JP 34.80m / [UE 36.89m & Autres 16.56m] = 53.45mPar model :Q1 => Base 0.53m + Oled 1.24m + Lite 0.33mLTD => Base 93.97m + Oled 25.58m + Lite 23.87m+30.64 millions / 1266.46 millions LTDQ1: US 12.80m / JP 6.84m / [UE 8.61m & Autres 2.39m] = 11.00mRATIO : 15.49=> Ventes digitales en Q1 = 58.9%LTD => US 552.99m / JP 246.76m / [UE 366.93m & Autres 99.79m] = 466.72mRATIO : 8.83 (+0.09)Paper Mario : La Porte Millénaire : 1,76 million (nouveau)Luigi's Mansion 2 HD : 1.19 million (nouveau)Mario Kart 8 Deluxe : 62.9 millions (+ 930.000)Animal Crossing : New Horizons : 45,85 millions (+ 490.000)Super Smash Bros Ultimate : 34.66 millions (+ 440.000)Zelda Breath of the Wild : 32.05 millions (+ 200.000)Super Mario Odyssey : 28.21 millions (+ 250.000)Pokémon Epée & Bouclier : 26.35 millions (+ 90.000)Pokémon Ecarlate & Violet : 25.29 millions (+ 370.000)Super Mario Party : 20.84 millions (+ 180.000)Zelda Tears of the Kingdom : 20.8 millions (+ 190.000)New Super Mario Bros. DX : 17.61 millions (+ 160.000)