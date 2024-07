C’est un jeu que j’avais lâché à l’époque (au niveau du désert), et j’ai décidé aujourd’hui de le refaire entièrement, donc de repartir depuis le début (forcément vu les années écoulées...).Bah je comprends parfaitement pourquoi j’avais lâché le jeu à l’époque, alors cette fois je suis partie jusqu’au bout (enfin! ), mais j’ai l’impression de n’avoir rien fini et ça, je déteste.Sur mes 20H de jeu je n’ai rien retenu car il y a tout simplement rien de marquant. Le jeu pioche tellement à gauche et à droite (God of war et Zelda pour ne citer qu’eux), qu’on a cette foutue sensation de n’avoir rien fini à la fin. Le Charac Design aussi je le trouve totalement anecdotique, dsl Joe Madureira, mais les démons style figurines Warhammer je n’accroche pas...Puis que c’est mou du cul dans l’ensemble, on ne ressent aucune puissance dans les coups, les démembrements, les sensations à cheval, etc.Je le défonce un peu car c’est juste moi qui a la flemme de faire un vrai test et je part donc directement dans les défauts alors qu’en réalité le jeu a beaucoup de qualités comme des donjons vraiment cool, un bon rythme durant l’aventure, de bonnes idées (reprises au passage) etc mais voilà, je n’ai pas le courage de faire le 2 à cause de cette sale sensation de n’avoir rien fini. Pour moi Darksiders est un petit jeu à faire entre deux grands jeux tout simplement. C’est dommage mais je me contenterai uniquement du premier volet pour cette licence.