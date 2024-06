voici quelques images :

24 octobre 2024

Il n'intéresse pas les JRPGIX mais Romancing saga 2 a l'air bien fichu.C'est bien le studio Xeen derrièrequi est au commande. Personnellement je l'ai ressentis direct en voyant la gueule des assets du jeu. budget pas au niveau mais de bons compromis qui rendent le jeu assez charmant.bon j'aime pas tout, je trouve qu'ils ont un peu trop trialsisé le design des perso. je trouve qu'on perd un peu d'identité en plus d'être basique de basique.mais sinon très hypéun jrpg de plus pour la fin d'année. 2024 la plus grosse année du jv jap depuis 2017.