L’année 2024 marque les 20 ans du spin-off Resident Evil : Outbreak (du moins aux USA), et je suis donc revenu par curiosité sur ce volet méconnu de la saga. Malgré les ravages du temps, je le trouve toujours aussi bien foutu et je comprends totalement la forte demande des fans d'avoir une compilation HD ou un Resident Evil Outbreak File #3 sur nos consoles modernes.Aujourd'hui, je vous partage un run complet du jeu en HD, en ligne et en difficulté très difficile. Je vais donc jouer avec de vrais joueurs (que je ne connais pas au passage) et vous allez voir que ça troll beaucoup malgré la menace quasi omniprésente des ennemis tout au long du jeu.Mention spéciale aux zombies dans ce volet qui sont parmi les plus dangereux de la licence. Ils passent de salle en salle, infligent des dégâts monstrueux ainsi que des altérations d'état et possèdent même une sorte d'accélération surprenante par moment.Le titre a une replay-value énorme grâce aux différents embranchements dans les niveaux. Il est donc strictement impossible de voir l'intégralité du titre en un run, mais j'ai fait en sorte d'en voir le plus possible dans la vidéo qui vous attend plus bas.Personnellement, RE Outbreak est un peu mon spin-off chouchou de la saga, j’ai passé des heures et des heures sur la version import japonaise tellement ce jeu était en avance sur son temps (craft, coop à 4, tchat online avant une game, etc). Un bide immérité dû à une époque où le jeu en réseau en était à ses balbutiements...Sur ce, survivantes et survivants, je vous laisse découvrir ou redécouvrir le tout début de l'épidémie de Raccoon, bon visionnage.