Interview de Gō Nagai, membre du jury du Festival international du film fantastique d'Avoriaz 1988, réalisée par Patrick Poivre d'Arvor, avec la participation d'Albert Uderzo. Malheureusement, l'extrait est très court et incomplet, je l'ai retrouvé perdu à la fin d'une de mes cassettes VHS lors d'une numérisation.

posted the 06/02/2024 at 08:01 PM by famimax