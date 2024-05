Imaginez que Nintendo rachète Sega. Bah ici c'est l'idée, mais en Division 2 de la Ligue JV Atari annonce via un communiqué avoir racheté Intellivision , qui était leur concurrent à l'origine dans les années 1970 à 1980. Ce rachat sécurise les IP de Intellivision (on parle de +200 jeux potentiellement concernés), alors même que Atari a fait revenir récemment Infogramme sous le biais désormais d'un label d'édition. Bon, on va relativiser tant les 2 marques ne valent plus rien aujourd'hui et Intellivision était depuis devenu un partenaire d'Atari.Intellivision était en premier lieu une console de jeu conçue par Mattel, avant de devenir une compagnie séparée à proprement parlé.Bon à savoir, ce rachat ne concerne pas l'Amico, ""console"" annoncée en 2018 (et toujours pas disponible) par Tommy Tallarico, compositeur de JV mais surtout grand mythomane, quand il avait acheté les droits d'exploitations de la marque Intellivision pour son propre business. Son studio "Intellivision Entertainement" devra d'ailleurs être renommé.