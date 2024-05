D'habitude, quand la création d'un mod Resident Evil dépasse les 3 années de modding, les créateurs abandonnent le bordel et passent à autre chose (RIP Resident Evil During The Storm), mais ici ce n'est pas le cas.La minuscule équipe de moddeurs est partie jusqu’au bout et on repart donc avec carrément un tout nouveau Resident Evil PS1 parfaitement jouable (du début à la fin).Le mod propose de nouveaux lieux, de nouvelles énigmes, de nouveaux monstres et bien plus encore, le tout sur une durée de vie de plus de 5H la première fois.C'est tout simplement énorme, je suis dans l'obligation de vous partager ça tellement les moddeurs ont fait un boulot incroyable. Bravo à eux, c'est une véritable lettre d'amour pour les fans de la génération PlayStation 1.Survivants, survivantes, bon visionnage.Voici un bref synopsis du jeu qui se déroule avant les événements de Resident Evil 0 & 1 :