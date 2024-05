Jeux Vidéo

Il est absolument honteux de voir Amazon profiter des pénuries en pratiquant le scalping en vendant des PlayStation Portal plus cher que le prix officiel. Cette situation devient encore plus révoltante lorsque l'on constate que ce sont des consoles d'occasion proviennent de retours de clients mécontents (Amazon Seconde main).Chaque sortie de hardware est déjà polluée par des annonces de vendeurs tiers proposant des prix exorbitants, mais voir Amazon descendre à ce niveau pour escroquer les consommateurs est tout simplement révoltant. Surtout quand on sait qu'ils disposent souvent d'un réapprovisionnement régulier de la PlayStation Portal.On peut toujours nous dire que les prix sont calculés automatiquement, presque en temps réel, en fonction de l'offre et de la demande. Mais soyons sérieux, il est évident que ces pratiques sont voulues. Il serait au moins raisonnable d'établir un plafond, empêchant au moins que les prix ne dépassent pas ceux du neuf.Voilà, acheter des produits d'occasion déjà utilisés et renvoyés, plus cher que le prix neuf ? C'est vraiment des offres exceptionnelles et inégalables ! Merci Amazon France