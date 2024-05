Nouveau top et sur Super Mario Galaxy. Ce top sera en deux parties. La première pour Mario Galaxy premier du nom et la seconde bah... pour le 2 x)De plus, les galaxies dédiées au goinfre Luma ne seront pas non plus inclues. Sur ce, nous pouvons commencer.10)- La galaxie du bois d'automne ressemble beaucoup à celle du royaume des abeilles mais en "mieux". Plus variés, j'ai bien aimé l'étoile avec la taupe qui nous tire dessus avec ses canons à eau ou encore l'étoile cachée des étoiles d'argents. Une galaxie fun bien que la musique soit la même que le royaume des abeilles, qui est un peu répétitive.9)- Un des niveaux les plus difficiles du jeu, et c'est aussi pour ça que je le met dans mon top. J'ai beaucoup aimé cette galaxie bien qu'elle peut être un peu frustrante au vu de sa difficulté mais vu le faible challenge du jeu, ça fait du bien. Je peux vous dire que j'ai grave galérer à choper l'étoile verte cachée du niveau...8 )- On se croirait tout droit sorti de Star Wars avec cette galaxie ou tout pète de partout avec des lasers dans tous les sens. J'adore la musique, et l'assaut de la station stellaire donne une dimension assez épique qui n'est pas pour me déplaire ! Dommage cependant qu'il y ait de la redite avec exactement le même boss que dans la galaxie Forteresse rocheuse, cette maudite toupie....7)- A noté que j'aurai très bien pus mettre la Plage Saladier tant elle est excellente aussi mais j'ai préféré mettre la Boucle océane. C'est un niveau qui comme son nom l'indique forme une boucle, un genre de "circuit". Une des étoiles que j'adore et cette course effrénée contre les pinguoins bien qu'elle soit un peu simple.Néanmoins, celle avec les étoiles d'argents est déjà un poil plus relevée. Dommage que la musique soit la même que la Plage Saladier bien que très bonne.6)- La musique est incroyable... toute douce et reposante, on se sent véritablement dans l'espace dans cette galaxie. J'adore son aspect "calme", sa DA magnifique et sa gravité hyper bien foutu. J'ai aussi beaucoup aimé son boss, l'araignée géante et sa mécanique à base de cocons qui sert à nous propulser. Et mine de rien, cette galaxie n'est pas si simple.5)- Une galaxie magnifique, et encore une fois la musique est top et correspond vachement bien à l'ambiance "stressante" du lieu. Cette galaxie a mon boss préféré du jeu, le fantôme de pierre et c'est aussi l'un des plus "dur" comme la pierre...La première étoile rappelle étonnement Luigi's Mansion, mais cette fois c'est Mario qui doit sauver Luigi. La transformation en Mario Fantôme est très cool mais beaucoup trop sous exploité, on la vraiment que très peu dans la jeu comparer à l'abeille.4)- Une galaxie entièrement recouverte de lave et de roche en fusion. C'est également une des plus belles du jeu avec ses couleurs orangés, rouge du bel effet. Cette galaxie est une des plus difficile, notamment quand on doit choper les 100 pièces étoiles en étant timé. Quand on est dans le vide avec les étoiles crampons et qu'on doit parcourir les petites planètes, c'est vraiment jouissif !3)- Une galaxie tout droit sorti de Toys Story. On se croirait dans une chambre d'enfant géante, avec encore une fois une superbe musique pour l'accompagner. L'ascension du giga bowser en jouet géant est jouissif, de même que l'étoile qui nous fait saliver avec ses sucreries et ses glaces jusqu'à finir sur un gâteau d'anniversaire géant. Néanmoins, c'est aussi ici qu'on découvre Mario ressort, une transformation qui n'est pas clairement pas une de mes préférés.2)- J'ai hésité à la mettre première mais bon j'en ai mis une autre à la place. Cette galaxie est une masterclass de tous les instants, surtout avec sa musique de ouf, sa DA, son ambiance bref ya rien à jeter. Le level design avec les chenilles et pommes géantes qu'il faut faire avancer jusqu'à pouvoir continuer est juste incroyable...Son seul défaut est que je trouve qu'elle est un poil trop simple mais en dehors de ça, c'est un sans faute.1)- Ma galaxie préféré du jeu, ya rien à jeter, tous les ingrédients sont réunis. Gameplay, DA, Difficulté, OST, tout y est. Et ce mélange feu et glace fonctionne à merveille et change du traditionnel monde de feu/de glace qu'on pouvait avoir dans les anciens Mario. Là, Nintendo ont décidé de fusionner ces deux éléments pour en faire la meilleure galaxie du jeu. Très mémorable, elle manque juste d'un vrai boss à combattre mais ça serait vraiment chipoter, un chef d'œuvre ! Et la complémentarité de Mario feu et Mario Glacé fonctionne à la perfection, variant le gameplay et les situations.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, hésiter pas à me dire vos galaxies préférées du jeu. On se retrouve très vite pour la seconde partie cette fois dédié à Super Mario Galaxy 2 !