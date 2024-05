Breath of the wild avait eu son incroyable artbook "la création d'un prodige" par les éditions Soleil qui est toujours une merveille.Cette fois ci Tears of the kingdom aura droit lui aussi à ce même genre d'artbook de 464 pages baptisé "Master Works" qui sortira au Japon le 30 août prochain. On attendra patiemment sa sortie française qui devrait être pris en charge par les éditions Soleil.