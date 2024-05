Metaphor ReFantazio anciennement appelé Project Re Fantasy est le nouveau projet Rpg d’Atlus. Dirigé par Kastura Hashino ( Shin Megami Tensei III , Persona 3 , 4 et 5 ) et son équipe de choc à savoir Shigenori Soejima pour la conception des personnages, soutenu par l’artiste Kazuma Koda (Nier Automata ) qui apportera une pincée de réalisme a l’architecture global des lieux apportant quelque chose de différent des autres productions. Ikudo Yamashita lui produira un design original de tous les véhicules dans cet univers médiéval fantaisiste. Sans oublier le retour de Shoji Meguro qui composera des musiques qui colleront au mieux a l’ambiance du jeu tout en s’éloignant de ce côté « Pop » en proposant d’autres possibilités.

Ceci est l'histoire d'un peuple qui cherche à s'unir pour élire un nouveau roi.



L'aventure se déroule dans le Royaume d'Euchronie, où le meurtre du roi a semé le chaos et le doute à travers tout le pays.



Mais un jour, une magie connue du seul roi, la magie royale, est invoquée. Un tournoi voit alors le jour, au cours duquel tout un chacun peut prétendre au trône.



C'est dans ce contexte que le protagoniste, accompagné de sa partenaire, la fée Galica, doit trouver un moyen de briser la malédiction qui pèse sur le prince. En effet, le royaume croit que ce dernier est mort... Nos deux jeunes héros entreprennent alors un long périple à travers le vaste pays.

Le logo du jeu représente un voyage dans ce royaume fantaisiste qui est essentiellement composé de nombreuses tribus :



- La tribu de Clemar qui se distingue par ses cornes et ses capacités physiques moyennes. Ils occupent des postes importants au sein de la famille royale et du gouvernement et sont souvent considérés comme la race la plus importante du royaume.



- Les membres de la tribu Roussainte ont de longues oreilles et d'excellentes capacités physiques. Ce sont des soldats qui occupent des postes importants dans l'armée. Certains sont obsédés par la victoire et la défaite, cherchant à déterminer la supériorité et l'infériorité dans tous les domaines.



- La tribu Ishkia se caractérisent par la présence d'ailes élégantes sur diverses parties de leur corps. Ils sont souvent plus intelligents que les autres tribus et occupent des places intellectuelles importante. Ont les reconnais par leurs richesses et leurs beautés mais ils sont souvent détestés et ont tendance à mépriser les autres.



- La tribu Rogu ont une longue espérance de vie, certains d'entre eux vivant deux fois plus longtemps que les autres races. Ils vieillissent également d'une manière unique, puisqu'ils paraissent vieux pendant la majeure partie de leur vie. Ils accordent une grande importance a la transmission du savoir et de la culture , pour perpétuer aux générations futures.



- Celle des Nidia se définit par ses grands yeux et ses couleurs. Ils n'ont pas d'autres traits remarquables, ils sont très sociables et sont capables de gagner le cœur des gens. Pour beaucoup ils sont aussi considéré comme indignes de confiance.



- Les membres qui composent la tribu des Paripas ont des oreilles et des queues semblables à celles des animaux. Ils ont des capacités physiques exceptionnel et une sensibilité très "physique". Ils sont vifs et joyeux , mais agissent souvent de manière irréfléchie.



- La tribu Eugief ont des ailes et des oreilles de chauve-souris. En raison de leur apparence très différente de celle des humanoïdes, ils sont considérés comme effrayants et font l'objet de discriminations. Ils sont souvent pauvres et souffrent d'un statut inférieur, bien qu'ils soient généralement doux et serviables. Ils ne savent pas prendre de décisions et les remettent toujours en question par souci d'équité.



- Les membres de la tribu Mutsutari ont un troisième œil sur le front et sont considérés comme étranges en raison de leurs masques uniques et de leurs costumes traditionnels. Ils adhèrent à leur propre foi, et sont donc souvent persécutés en tant qu'infidèles.

Le protagoniste est un garçon de la tribu elda, considérée comme un peuple "souillé" par la religion d'État, qui pense qu'il a hérité d'une magie dangereuse et hérétique. Comme ils sont rares dans la population, ils sont détestés et discriminés dans tout le royaume.

Gallica n'est pas seulement une compagne de voyage, c'est aussi le guide qui aide le protagoniste à mener à bien sa mission de sauver le prince. Bien qu'elle soit trop petite pour participer aux combats, sa connaissance de la magie sont supérieures à celles du protagoniste en raison de sa nature de fée. Elle ne mâche pas ses mots, mais elle est une alliée rassurante dans son voyage.

C'est un jeune homme de la tribu des Clemar qui rencontre le protagoniste dans le centre de recrutement de l'armée. Intelligent et doté d'un grand sens de la justice, il est issu d'une famille noble. Pourtant, il semble que sa situation soit compliquée, car il est rare qu'un noble s'engage dans l'armée.

Chevalier de la tribu des Roussainte et ancien membre de la garde royale de la famille royale qui a servi aux côtés du prince. Malgré son jeune âge, elle excellait dans le maniement de diverses armes et fut affectée à la garde personnelle du prince. Mais lorsque ce dernier a été attaqué, elle n'a pas su le protéger portant dans son cœur le poids de cet échec.

Ancien chevalier de la tribu d'Eugief. Il a une perception et une sensibilité au son plus aiguë que la plupart des autres de son clan.

Le protagoniste voyagera aux cotés de ces compagnons et tissera des liens qui seront aux cœur du jeu. Le titre remet en question le pouvoir de l'imagination, et posera ces deux questions aux joueurs au tout début du jeu pour que chacun en tire ces propres conclusions :

" La fantaisie se limite-t-elle aux frontières de l'imagination ?

S'agit-il d'une création impuissante ? "



L’objectif premier du protagoniste est de sauver le prince d’une malédiction, pour se faire un long voyage l’attend. Il rencontrera de nombreuses tribus, des alliés comme des rivaux, mais aussi des ennemies terrifiant appelés " Humains " qui se dresseront sur son chemin. Au tout début, le niveau du protagoniste est encore très faible, c'est pourquoi la difficulté des combats est intentionnellement assez élevée. Il n’en demeure pas moins de pouvoir avoir accès à plusieurs niveaux de difficultés pour celles et ceux qui souhaitent s’amuser et ainsi faciliter certaines choses.

Les combats au tour par tour ont d’ailleurs subit plus de dynamisme tout en incorporant des éléments de poursuite et d'esquive en temps réel.

Metaphor ReFantazio a eu un travail d’orfèvre sur ces décors pour que le joueur ressente au mieux l’atmosphère unique de chaque lieu. Les déplacements dans les villes sont facilités par la magie pour se déplacer plus vite d’un lieu à un autre grâce à une épée volante. Les villes regorgent de choses à faire , comme par exemple régler les problèmes des gens et ainsi gagner en popularité ou encore faire des primes pour chasser des monstres à proximités permettant de gagner de l’équipement et gérer au mieux la personnalisation de vos personnages.

Ce qui est tout aussi intéressant dans les villes, ce sont les tavernes/auberges qui disposent d’informateurs donnant des indications sur les donjons et les stratégies de combat.



Le voyage du héro et de ces compagnons prend une toute autre tournure a bord du Gauntlet Runner

Le Gauntlet Runner est un véhicule qui permet de voyager en toute sécurité à travers des terres désolées, avec des mouvements et des mécanismes qui fonctionne grâce à la magie. Ce véhicule est composé de nombreuses salles dont une table ronde ou tous vos alliés se réunissent avec toujours ce concept de temps et de journée. Il est possible de faire quelques activités diverses à bord ou tout simplement y faire des quêtes en partant vers une destination choisie. Les joueurs seront libres d’écouler leurs temps comme ils le veulent. Il est aussi possible de déambuler dans le véhicule pendant un trajet permettant d’avoir une expérience de voyage plus réaliste. Et a la manière d’un camping-car, vous pouvez cuisiner, passer du temps avec vos compagnons dans la salle commune, lire, fabriquer des objets obtenus, dormir dans des lits très japonais, ou même allez à l’extérieur pour voir l’énorme véhicule qui se déplace.

Les menus et l’interface utilisateur sont aussi bien travaillés que le reste pour garantir au mieux un grand sentiment d’immersion. Cette fois-ci pour ce nouveau titre, la progression dans le jeu se fait via un système d’archétypes qui permettront de débloquer des compétences et de lutter contre les ennemis les plus féroces. En affrontant leur anxiété, les protagonistes acquièrent ces " Archétypes " des figures héroïques que tout le monde possède. Il en existe beaucoup sous différentes formes tout au long du jeu. Le personnage peut même subir une transformation en prenant l’apparence d’un archétype et ainsi utiliser ses compétences.



En explorant un donjon, votre compagnon, la fée Gallica pourra dans un premier temps analyser l’environnement proche pour détecter les ennemies les plus faibles, pour éviter une rencontre trop fastidieuse, mais aussi pour ne pas gâcher le rythme. La touche Escouade permet entre autres d’appeler les membres du groupe pour passer rapidement au tour par tour, pour une approche tactique et stratégique. Certains bonus peuvent se rajouter en battant tous les ennemis sans subir de dégâts. Il est d’ailleurs possible d’éliminer les ennemis les plus faibles avec une attaque en temps réel sans pour autant délaisser le tour par tour. A noter qu’il existe des créatures géantes qui ne ressemblent à aucunes autres dans le jeu.

Le nombre de donjons est d’ailleurs bien supérieur aux autres productions du studio et ont été conçus justement pour ne pas affecter l’équilibre ou le rythme du jeu.



Metaphor ReFantazio, mise en grande partie sur son système de « Followers » qui servira au protagoniste pour débloquer de nouveaux archétypes et ainsi devenir plus puissant.

Metaphor ReFantazio est attendu pour le 11 octobre prochain sur ps4 / ps5 , xbox series et Pc.