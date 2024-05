- Je me souviens encore avoir spammé le bouton replay du tout premier trailer du jeu tant je voulais y jouer absolument. Surtout après unQuelle catastrophe, la Princesse Peach se fait kidnappée par l'horrible Bowser pour la 475 ème fois, à Mario donc d'aller la sauver mais cette fois, cette nouvelle aventure fera quitter la terre ferme à notre bon vieux moustachu pour l'emmener dans les étoiles.L'occasion d'arriver sur l'observatoire de la Comète,C'est donc ici que vous pourrez arpentez les différents niveaux et monde appeler ici des Dômes.Mario se devra de récupérer les Super étoiles et les Grande Étoile afin de recouvrer la puissance nécessaire pour l'astronef et pouvoir voyager toujours plus loin dans la galaxie et pouvoir se rendre au cœur de l'univers pour sauver sa bien aimée.Super Mario Galaxy introduit d'ailleurs un tout nouveau personnage, Harmonie, la vigie des étoiles mais aussi la "maman des Lumas". Et ce qui est super intéressant, c'est que son histoire pourra nous être racontée si on le souhaite un peu plus tard dans le jeu grâce à la bibliothèque.Les nouveaux habitants de ces lieux ne sont pas en reste, les Lumas, des enfants étoiles tout mignon et de différentes couleurs pour nous transporter encore plus dans ce monde magique et cosmique qu'est Super Mario Galaxy.Et ça, on le doit aussi grâce à son OST car ouiL'OST du jeu est en plus vraiment variés car ya beaucoup de thèmes différents, et surtout de bon thème.Graphiquement et bien qu'on pouvait craindre de ça vu la Wii qui n'était même pas une console HD comparer à ces concurrentes, Mario Galaxy est tout simplement un régal pour les yeux.Il suffit de se rendre sur certaines galaxies pour se rendre compte du boulot formidable de Nintendo à ce niveau, que ce soit d'ailleurs l'espace, l'eau ou la lave, ça pète vraiment graphiquement etEt ça, on le doit aussi à saComment ne pas cité aussi le niveau Poussière d'étoiles qui est un de mes préférés non seulement techniquement mais aussi pour sa DA, avec son espace magnifique et sa sensation de vide ultra bien rendu, ajouter à ça sa magnifique musique et il en faut pas plus pour m'achever, de bonheur évidemment !Je pourrais vous parler longuement des graphismes et de la DA du jeu tant elle frôle la perfection mais quand on parle Mario, on parle aussi gameplay et là encore Nintendo se sont surpassé.Fragments d'étoiles qui seront d'ailleurs indispensable dans votre aventure car ils vous permettront de nourrir les goinfres Luma, qui en réclameront un certains nombres, afin de pouvoir accéder à des niveaux cachés.Mais aussi de nouveaux mouvement comme le fait de tournoyer grâce à un petit luma caché sous la casquette de Mario, ce qui donnera à Mario en plus d'assomer ou de vaincre la plupart des ennemis, d'activer certains interrupteurs.Le système de gravité du jeu est un bijou tant l'alchimie espace/gravité est bien foutu. Mario peut ainsi se balader de planète en planète ultra simplement grâce à ce système de gravité mais aussi avec les anneaux étoiles qui lui permette de littéralement s'envoler dans l'espace et d'atterrir sur une autre parcelle de niveau, le tout dans un superbe effet. Tout simplement jubilatoire...On peut également utiliser des étoiles crampon, petite étoiles bleue qu'il faudra pointer avec la Wiimote pour "balader" Mario dans le vide, mais attention à pas relâcher le bouton A ou sinon c'est la mort qui vous attend. Il sera très facile de tomber dans le vide dans SMG, surtout si un genre de trou noir se trouve à proximité, parfois certains niveaux utilisent même ce genre de procédé pour vous faire tomber dans le vide, notamment avec la gravité qui peut s'inverser, ce genre de chose...Néanmoins, Mario Galaxy permet aussi au joueur d'arpenter des niveaux bien plus vaste comme le royaume des abeilles par exemple pour explorer et partir à la recherche des super étoiles.Il n'y a malgré tout qu'un seul chemin à la fois et le jeu est tout de même assez "balisé" dans l'ensemble, surtout sur les petites planètes.Mais pour ma part, je ne trouve pas spécialement que ce soit un défaut carD'autant plus que le jeu estLes ennemis sont peu résistant, et même si 1 ou 2 boss sont tatillons, vous vous en sortirez sans aucun problème. Même le 100 % du jeu donc récupérer les 120 étoiles m'a paru bien moins ardu que celui de Mario 64, de très loin même !Mais bon, bien que le jeu soit facile, on s'amuse comme des fous, surtoutOui, yen a certaines un peu moins réussi que d'autre et c'est normal mais globalement c'est une prouesse de la part de Nintendo d'avoir réussi à proposer aux joueurs des planètes aussi variés et fun à parcourir. Mais c'est aussi dû au très nombreuses transformations du jeu, comme Mario abeille qui permet de voler, aller sur les fleurs ou se coller au alvéoles de miel, ou au Mario de glace qui peut patiner sur l'eau en la gelant. Bon je suis moins fan de Mario ressort en revanche font les sauts sont parfois hasardeux mais ce n'est que chipotage.Forcément,L'exemple le plus flagrant pour moi est la planète Volcan de glace qui dispose d'un des meilleurs level design du jeu, ou encore une fois je suis obligé de citer aussi les Jardins Venteux, ça se passe de commentaire pas vrai ?SMG permet aussi au joueurs de se frotter à quelques boss, pas bien retord à part 2 ou trois, ils sont vraiment rigolo et fun à affronter la plupart du temps. Les affrontements contre Bowser sont également très sympa bien que diablement facile. Le jeu a une assez bonne durée de vie dans l'ensemble, mais sa trop grande facilité font que malgré tout, on arrive au bout assez rapidement surtout si vous faites pas le 100 %.Super Mario Galaxy brille et enchante tant son Épopée cosmique se révèle être fantastique et inoubliable. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher est sa trop grande facilité, un habitué des jeux de plate-forme le torchera assez vite et le challenge du jeu se révèle être faiblard mais tout le reste est un chef d'œuvre et l'un des meilleurs jeux de plate-forme 3D de tous les temps, ni plus ni moins. Mario prouve encore une fois aux autres que le maître de la plate-forme c'est bien lui et personne d'autre.- Graphiquement magnifique- DA somptueuse- OST variés et divine- Variés dans ses planètes et très peu de "déchets"- Harmonie, un très bon nouveau personnage- Gameplay irréprochable- Les nouvelles transformation- Durée de vie tout de même convenable- Les boss rigolos à affronter- Level design exemplaire- la gravité !!!- les voyages dans l'espace- Certaines planètes sont des pur chef d'œuvres- Histoire un poil plus développé pour un jeu Mario- La fin du jeu- Le HUB, très sympa- Trop facile- Certaines transformation sous exploitées- Un poil trop dirigiste ?10/10