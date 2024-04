Découvrir des jeux Gameboy et pleins d'avis dessus

La portable, à jamais associée à Tetris, a vu la naissance de la série Pokémon, et a reçu des classiques comme Zelda - Link's Awakening, Gargoyle's Quest...Elle a eu plusieurs déclinaisons (GB, GB Pocket, color, micro) et s'est vendue à 119 millions d'exemplaires dans le monde !

posted the 04/21/2024 at 06:06 PM by obi69