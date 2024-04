- Sorti en mai 2003 sur la Nintendo Gamecube en France, The Legend of Zelda The Wind Waker a été beaucoup décrié au départ, loin de la démo que Nintendo avait faite pour montrer ce à quoi pourrait ressembler le prochain Zelda. A la place, on a eu affaire à un Zelda plus "enfantin" le tout dans un style Cell Shading du plus bel effet.Parce que ce qui marque quand on lance le jeu, ce sontLes couleurs pètent à l'écran, le style visuel des personnages est bien fichu et correspond bien à l'ambiance qui se dégage du jeu, et l'île de L'aurore, île de départ de Link nous offre un panorama splendide avec un océan à perte de vue.Et oui, Wind Waker nous embarque dans une nouvelle aventure à "dos" de Lion Rouge, un bateau parlant,Déjà, la map est très grande, avec pour chaque case une île, de taille soit moyenne soit minuscule car toutes les tailles ne se valent pas. Très souvent, les plus grandes îles sont les îles principale pour l'aventure du jeu, mais la majorité autres îles sont moyennes/petites.Bien évidement, vous ne pouvez pas aller partout dès le départ et le jeu se révèle assez "linéaire" au début. Mais après avoir progresser suffisamment dans l'aventure principale, vous serez libre d'arpenter ce monde et d'explorer les îles comme bon vous semble.Néanmoins, les voyages en bateau pour se rendre d'une île à l'autreHeureusement,, comme par exemple quand on tombe nez à nez avec un kalamar géant sous une pluie battante, et qu'on stresse car si on se dépêche pas, l'infâme bestiole nous aspirera et on sera téléporter au beau milieu de nulle part. Je peux vous dire que ma première rencontre avec l'un d'eux m'a bien fait flippé. De même que ces immenses cyclones qu'il faudra à tout prix éviter pour pas se retrouver dans la mouise.Le monde de Zelda Wind Waker est dangereux et bien souvent, pour prendre le large, il faudra faire attention car de nombreux obstacles sont à prévoir.Ajouter à cela le fait qu'il faut à chaque fois utiliser la baguette du vent, l'instrument principale du jeu pour orienter la direction du vent dans notre direction car sinon le bateau n'avance pas c'est d'un lourd à la longue...Les effets météo qui changent quand on navigue sont du plus bel effet, du plus ardieux des soleils aux orages menaçants, le temps change vite en mer, de jour comme de nuit. Naviguer en pleine nuit sous un orage et tomber sur une tornade ou autre, ça fait son petit effet !Accentué en plus parDes musiques tantôt épique tantôt calme, les thèmes sont somptueux, même la musique quand on navigue en mer est superbe.L'ambiance n'est pas en reste, que ce soit sur les îles près de la mer ou on entend le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers, ou les cris rauques des mouettes ou autre goélands. Ou alors dans les donjons car oui qui dit Zelda dit forcément donjon même siWind Waker a beaucoup moins de donjons que ses grands frères (en 3D) etMais globalement, j'ai trouvé ce Zelda un peu "simpliste" dans sa résolution des énigmes.Le manque de temple se fait clairement ressentir, bien que Wind Waker ait clairement voulu privilégier son open world. Néanmoins,Mais la plus grande qualité de Wind Waker selon moi, c'est son gameplay qui est pour ma part quasi irréprochable.pour peu qu'on qu'on appuie sur A quand il brille, indiquer à l'écran, notamment contre les redoutables Darknuts.L'inventaire et le menu fonctionne parfaitement, et utiliser ses différents objets est un jeu d'enfant. Il n'y a absolument rien à redire sur le gameplay pur, un véritable coup de maître de la part de Nintendo.En revanche, il ya un peu plus à redire sur certaines activités du jeu, notamment laDe même, l'horrible quête des figurines Tendo qui vous force à photographier tous les personnages du jeu, dans un angle qui doit correspondre pour le jeu, genre pas en biais et pas de trop loin.C'est un peu le "village Cocorico" de Wind Waker car elle est très importante et c'est là que vous pourrez y faire vos emplettes, discuter avec de nombreux pnj etc..Wind Waker a une très grande durée de vie pour qui veut tout faire et explorer mais même l'aventure principale ne se plie pas en 10 heures loin de là. Le jeu est gigantesque et partir à l'aventure et découvrir tous les secrets de chaque îles est véritablement grisant.TLOZ TWW offre aux joueurs une aventure longue et mémorable. Prendre son bateau et découvrir chaque îles comme un parfait petit explorateur est véritablement jouissif. Son ambiance pirate est géniale, et ses graphismes tout en cell shading sont un régal pour les yeux, mais de même que pour les oreilles avec son OST divine ! Néanmoins, son faible nombre de donjons et ses activités parfois ennuyante de même que ses voyages en bateau lassant à la longue font que ce n'est pas mon épisode préféré.Mais il reste un excellent Zelda, avec en plus un gameplay en béton qui fait que je le considère malgré tout comme un des meilleurs Zelda en 3D assurément.- Graphismes tout en cell shading magnifique- Beaucoup d'humour- Gameplay béton- Monde gigantesque pour l'époque- Excellente durée de vie- Son ambiance piraterie- L'exploration grisante- De sacrés surprises et révélations- Un scénario moins bateau qu'il en a l'air- Des personnages attachants. Médolie/Tetra- Des donjons/temples très sympa à parcourir- Des quêtes annexes dont certaines sont cool- De très bon boss notamment celui de fin- Excellent système de combat- l'épilogue- OST une masterclass- Mercantile !- Pas assez de temples/ Temple de l'eau ??- Des activités annexes parfois très rébarbative (les figurines Tendo oskour)- Trop simple- La quête de la Triforce, une purge...- Les traversées en bateau lassante à la longue9/10