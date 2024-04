Inspiré d'évènements survenus au Wisconsin, l'état dans lequel Tobe Hooper avait de la famille, Massacre à la tronçonneuse a été tourné au Texas par souci d'économie, la majorité des acteurs étant originaire de la région. Le tournage s'est donc déroulé à Austin, Bastrop et Round Rock. Après les enregistrements, le lieu où se situe la demeure de la famille Sawyer a été entièrement rasé. La maison elle-même a été déplacée et entièrement restaurée. A noter qu’avant que l'équipe de tournage ne s’y installe, la maison était habitée par une autre famille, qui a accepté de la mettre en location, le temps du tournage.

C'est en référence à ce chef d'oeuvre du cinéma d'horreur que le groupe de rock The Ramones a intitulé son premier album "Chainsaw".

Tobe Hooper révèle avoir eu l’idée du scénario du film en faisant ses courses dans la section quincaillerie d'une grande surface, alors bondée. En tentant d’en sortir, il tomba sur une tronçonneuse, et a eu le déclic.

En revêtant le masque de Leatherface, Gunnar Hansen a vu son champ de vision réduit. Et qui dit champ de vision réduit, dit impossibilité de voir clairement : l’acteur est, à maintes reprises, entré en collision avec des portes, des objets...

Dans le premier Massacre à la tronçonneuse, Gunnar Hansen (Leatherface) coupa accidentellement le doigt de Marilyn Burn lors de la scène du dîner, parce qu'il était épuisé et qu'il pouvait à peine voir.

Who likes this ?

posted the 04/01/2024 at 07:13 PM by negan