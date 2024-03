On peut dissocier les remakes des jeux originaux si vous voulez.



Genre votre original préféré c'est le 2 et votre remake préféré c'est celui du 4.



Capito ?



Ou vous pouvez dire lequel est celui que vous préférez le plus sans classification.



Le plus simple, ce serait de faire un top 3 les deux catégories confondues.



Perso, mes préférés c'est le 2 et son remake ainsi que le remake du 4.



À vous.