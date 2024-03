Salut, en ce moment je dose Dragon's Dogma 2 et j'aimerais savoir quelles sont selon vous les meilleurs strats pour optimiser le build de votre insurgé et celui de votre pion ?Dans le 1er, le poids du perso influençait sa vitesse, son endurance, sa récupération d'endurance et le poids qu'il pouvait soulever. C'est toujours le cas dans le 2 ? Si oui, pour un mage ou archer, il vaut mieux être lourd pour avoir un max d'endurance ou plutôt léger pour avoir une meilleure récupération d'endurance ? Pour un guerrier je pense qu'il vaut mieux le mettre lourd car il a besoin de pouvoir soulever beaucoup de poids pour pouvoir équiper du stuff lourd tout en restant léger.Pour le leveling, dans le 1er, les stats montaient en fonction de la classe qu'on avait pendant l'augmentation de niveau. Si on était par exemple guerrier au moment de monter de niveau, la force augmentait plus que la magie. Si on voulait optimiser notre build, il fallait ne pas trop s'éparpiller dans les classes et rester sur des classes qui proposaient des boost de stats liés à notre build.Je pense que c'est toujours le cas dans le 2 et je me demande quels sont les meilleurs conseils pour optimiser certains builds. Les stats montaient apparement de beaucoup jusqu'au niveau 100 et après pour les niveaux de 100 à 200, on avait un boost plus petit donc là DD2, ça peut être le bon moment (après le lvl 100) de changer de classe pour aller chercher les compétences/talents de certaines classes.Pour les classes liés à la magie, ça a l'air simple, on commence mage, on évolue sorcier et après, on fonction de nos préférences, on peut rester comme ça ou basculer sur des classes batardes qui font magie/corps à corps.Pour les guerriers, c'est pareil, on commence guerrier, on évolue champion et après on peut passer voleur ou archer pour récupérer certains talents ou avoir une grande force avec des classes qui ne l'auront peut-être pas eu sans passer par ces classes full forceJ'ai par exemple commencé Archer, il est lié à la force et un peu la magie, il est niveau 26 et il a 153 de force en base et 99 en magie de base. Je pense qu'il gagnera beaucoup plus de force si je lui fait gagner des niveaux en guerrier ou champion mais je ne sais pas si son attaque flèche explosive n'est pas un peu liée à la magie car elle fait des dégats de feu donc je suis un peu bloqué entre 2 choix :Rester full archer jusqu'au niveau 100 pour avoir un archer avec des stats optimiser pour ses techniques et ensuite lui changer de classe entre le niveau 100 et 200 pour récupérer certains talents des autres classes.Passer sur d'autres classes full force pour le boost de force et les talents avant le niveau 100 et revenir plustard archer.À noter que pour le pion, c'est pareil sauf que notre pion ne peut pas avoir de classe mixte donc il a uniquement ces classes :MageGuerrierArcherVoleurChampionSorcierDonc pour optimiser notre pion si par exemple il est mage, il faudra faire vos 200 niveaux en restant mage ou sorcier alors que pour la force, il faudra surement jongler entre les 4 classes force pour avoir les bons talents.Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez bien capté les subtilités pour optimiser nos build mais si vous avez des conseils, ils sont les bienvenusPour finir je vous laisse ici mon ID PSN pour ceux qui voudraient qu'on s'échange nos pions. ID : SHIN-JAH