Alors que Nintendo annonçait la fin du suivi sur Super Smash Bros Ultimate fin 2021, pour fêter les 5 ans de la sortie du jeu l'éditeur a annoncé en décembre dernier une série de 4 nouveaux events avec des tournois amiibo mais surtout l'ajout de nouveaux esprits.Cette 4e et dernière série d'ajouts concerne les jeux Super Mario Wonder et Princess Peach Showtime! avec l'ajout de 4 esprits représentant Mario Eléphant, les Fleur Prodige et CanCan ainsi que Peach+Stella et Peach Epéiste. Ces esprits apparaitront dans le Tableau des Esprits pendant 5 jours à partir du vendredi 22 mars, terminez les events pour les ajouter à votre collection.