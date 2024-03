Petit sondage ^^Je sais que le jeu subsiste actuellement une hype assez importante, pour ma part il fait parti de mes plus grosses attentes de l'année.Mais paradoxalement, j'ai encore du mal a être totalement convaincu par ce que j'ai vu. Déjà graphiquement au niveau de la modélisation des personnages ou certains effets, et surtout la présence des personnages de la série Super qui prendront apparemment pas mal de place. (N'étant pas fan de DBS mais pour le coup ça c'est subjectif j'en conviens)J'espère également qu'il y'aura un bon mode histoire. Ayant terminé le dernier DLC de Dragon Ball Z Kakarot, jeu qui m'a beaucoup plu pour son coté aventure-RPG, on ne retrouvera certainement pas la même chose dans Sparking Zero, néanmoins ce serait bien qu'on puisse avoir un système de monde ouvert entre les combats a la manière de Budokai 3 par exemple ^^Pour le roster, j'espère que certains personnages des films très populaires comme le Broly original de 1993 ou Janemba seront présents (hors DLC) même si j'en doute un petit peu.Personnellement je ne m'attends pas forcément avec ce jeu a ce qu'on est une expérience "ultime" a la manière de Budokai Tenkaichi 3 qui avait pousser la barre très haut, surtout en terme de contenu. Mais un bon jeu de combat Dragon Ball en 3D, et ce qui est bien avec la licence ces dernières années en jeu vidéo, c'est qu'il y'en a pour tous les goûts avec des styles très différents et variés(Kakarot, Xenoverse, Fighter Z pour les jeux de combats en 2D)