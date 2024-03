News

Quelques speedruns de cette année :



Sonic Frontiers par Shizukah_





Quakeshot: Starring Donald Duck par Jeewee_tw





Nier Automata par Allonge





Dark Souls III par Kemist





The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom par Qentiko





L'intégralité des vidéos de cette 4e édition sont disponibles ici

Historique SpeeDons par année :



■ 614 255€ en 2021

■ 802 166€ en 2022

■ 1 252 638€ en 2023

■ 2 066 663€ en 2024

SpeeDons, l'événement caritatif réunissant plusieurs speedrunners francophones et organisé par MisterMV (Xavier Dang) dans le but de récolter des dons au profit de Médecins du monde, a établi un nouveau record pour sa 4e édition en récoltant pas moins de 2 066 663 €.L'équipe SpeeDons remercie chaleureusement tous les bénévoles, les animateurs, les speedrunners, donateurs et spectateurs pour leur temps ainsi que leur participation à l'événement et en profite pour donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !