Et voilà, un duel de plus s'achève, voici les résultats.2)1)Le duel était serré mais on a un gagnant. Pour ceux ayant votés Starfield, le fait qu'il y est une histoire, et des quêtes annexes plus intéressantes ont penché en sa faveur, le jeu est également très beau avec des panoramas de malade. Pour No Man's Sky, les nombreuses majs améliorant l'expérience de jeu sur bien des aspects lui ont permis d'avoir de nombreux votes également. L'exploration de l'espace a également était plus apprécié que dans Starfield.Merci à tous les participants d'avoir permis d'établir ce résultat !