Le titre complet de cette nouvelle version de Until Dawn ne subira aucune modification. Cette version s’appellera donc toujours : Until Dawn.

Cependant, nous pouvons affirmer que cette nouvelle version de Until Dawn est en cours de développement depuis plus d’un an au minimum.

- C’est malheureusement l’une des infos encore inconnues pour nous. Si l’on se réfère au titre de cette nouvelle version, nous pouvons imaginer qu’il s’agira peut-être et uniquement d’une amélioration graphique du jeu en utilisant les dernières avancées graphiques sur PS5 ainsi que sur PC. Nous pouvons ainsi statuer, sans risquer de nous tromper, que ce sera au moins une version remastérisée.- Tout comme le titre Death Stranding 2 On The Beach, nous sommes aussi certains que la nouvelle version de Until Dawn sera annoncée très prochainement.- Nous n’avons pas encore pu déterminer la date de sortie de la nouvelle version de Until Dawn que ce soit sur PS5 ou sur PC.