Alors que Nintendo annonçait la fin du suivi sur Super Smash Bros Ultimate fin 2021, pour fêter les 5 ans de la sortie du jeu l'éditeur a annoncé en décembre dernier une série de 4 nouveaux events avec des tournois amiibo mais surtout l'ajout de nouveaux esprits.Voici la 2e série d'ajout d'esprits, après la première qui incluait Rauru, Noah et Mio, Tridenfert et Otchin. Celle ci comporte 3 esprits de jeux d'éditeur tiers : Zagreus du jeu Hades, Power Pro-Kun / Aoi Hayakawa / Mamomru Ikari de la série Power Pros de Konami, et les protagonistes du jeu 13 Sentinels: Aegis Rim seront tous disponibles dans le Tableau des Esprits à partir du 26 janvier (en avant pendant 5 jours).

posted the 01/24/2024 at 09:56 AM by masharu