Dévoilé comme prévu durant le CES 2024, MTI lève le voile sur sa nouvelle console portable pc nommé "Claw".Destiné à concurencer la steam deck de Valve et la rog ally de Asus ainsi que la Légion Go de Lenovo, cette nouvelle console comportera un processeur Intel Core Ultra jusqu’au modèle 7115 H, et épaulés par 16 Go de RAM LPPDR5.Les dimensions de la console sont de 294 mm de large sur 117 mm de haut avec 21,2 mm d’épaisseur, pour un poids de 675 g, et elle sera doté d'un écran IPS 120Hz de 7 pouces, avec une résolution de 1080p et une luminosité de 500 nits.Son interface de jeux qui tournera sous Windows 11 est nommé MSI Center M et sera similaire à ces deux concurrentes.Cette console sera équipe d'un stockage Ssd de 512 go et sortira au courant de l'année.