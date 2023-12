Jeux Vidéo

Après mars 2024, le jeu sera complètement inaccessible.Par George Yang - GamespotUbisoft a retiré The Crew de toutes les boutiques numériques. De plus, les serveurs en ligne seront fermés le 31 mars 2024.Sur la page Steam de The Crew, Ubisoft a laissé un message concernant le retrait du jeu de la vente. "The Crew n'est plus disponible sur la boutique Steam", peut-on lire. "Toutes les éditions et tous les contenus additionnels de The Crew ne sont plus disponibles à l'achat. Le jeu restera jouable jusqu'au 31 mars 2024 pour tous les possesseurs de The Crew. Après cette date, les serveurs du jeu seront fermés, ce qui signifie que le jeu ne sera plus accessible."Si vous vous rendez sur la page PSN du jeu, vous verrez simplement un message d'erreur. Bien qu'il ne soit plus possible d'acheter le jeu en version numérique sur le Microsoft Store, il est apparemment toujours possible d'y jouer via Ubisoft+ sur Xbox One et Xbox Series X|S.The Crew nécessitant une connexion permanente, une fois que les serveurs seront hors ligne, le jeu sera totalement injouable, y compris sa campagne solo.Actuellement, The Crew 2 n'est pas affecté et est toujours disponible sur tous les sites de vente en ligne. Le dernier opus de la franchise, The Crew Motorfest, est sorti en septembre. Motorfest a reçu des notes d'évaluation nettement supérieures à celles du jeu original et de sa suite.Dans le test de GameSpot de The Crew, nous avons dit : "Lorsque vous avez du mal à trouver des gens pour rejoindre votre équipe en ligne, que vous rechignez devant les graphismes dépassés et que vous secouez la tête face à l'IA et à la physique parfois imprévisible, vous vous rendez compte : The Crew n'est pas si bon que ça, finalement. Lorsque vous ne pouvez pas jouer à cause de problèmes de serveur, vous trouvez un autre jeu et vous laissez The Crew dans la poussière".