Développé par Fumi games , ce FPS dans un univers en noir et blanc avec une bande son très jazzy rappelle fortement les anciens dessins animée de l’époque.



Vous incarnez le détective privé John Mouseton , et vous pourrez faire face à vos ennemis de la manière qui vous semblera la plus appropriée avec une tonne d'armes déjantés comme le revolver, des fusils, le Tommy Gun, le marteau ou encore de la dynamite.



Sortie prévu courant 2025 sur Xbox series , Pc et Switch.