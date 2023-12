Quel est votre jeu qui vous a le plus marqué dans l'année ? Qui vous a le plus amusé ? Un ancien jeu ou plusieurs que vous avez découvert cette année qui vous a surpris ?Pour ma part mon coup de cœur revient à Hi fi rush, qui fut une excellente surprise. Je n'ai pas fait tout les jeux qui sont sortit cette année mais celui ci m'a particulièrement marqué. Les 2 ori et les 2 little nightmare que j'ai découvert cette année avec Cuphead qui m'ont marqué à vie.