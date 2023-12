Et même avec le prix que nous avons maintenant, après l'augmentation, c'est, pour nous, en termes de ce que nous pouvons voir des ventes de la Série S [au Brésil], probablement la plus petite marge au monde de ce que nous obtenons, des revenus que nous avons réussi à obtenir. Pour moi, le plus important est que les prix soient fixés de manière à nous rendre viables à long terme. Je dois m'assurer que l'engagement que j'ai pris à l'égard des consommateurs brésiliens est celui d'une bonne gestion d'entreprise.

C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur les multiples façons dont les gens peuvent jouer à la Xbox. Les gens qui achètent une console : Je pense que c'est très bien, nous voulons être présents d'une manière qui a du sens pour notre entreprise. Mais nous sommes aussi présents sur PC, dans le cloud, pour donner aux gens de multiples choix dans la manière dont ils s'engagent avec nous.

L'augmentation des prix a donc été la suivante : nous avons maintenu [le prix d'origine] aussi loin que possible et ce, pendant trois ans. Je sais que les changements de prix ne seront jamais applaudis. Ce ne sera pas mon "grand moment" sur scène, je le sais, et j'entends les réactions des gens, qui pensent qu'à un moment où l'électronique grand public est déjà chère ici en raison de la situation fiscale, nous augmentons un prix et créons cette inquiétude. Nous entendons cette préoccupation et nous y répondons avec la mienne : Je dois gérer une bonne entreprise ici.

Mais oui, nous arrivons à la fin de l'année avec une augmentation de prix, je vois le fil Twitter, j'entends les commentaires, mais je voulais être ici, vous savez ? Je voulais aller au Fanest, je voulais voir les gens directement. Ce que j'entends le plus, ici, c'est qu'ils veulent simplement que nous ayons du respect pour eux en tant que consommateurs, et je respecte cela. Je leur dis donc : ce n'est pas une occasion pour nous de mesurer soudainement le marché. Les gens ont tendance à comparer le prix à celui des États-Unis, ce que je considère comme une erreur, et il y a d'autres taxes par rapport à celles du Brésil...

Beaucoup de gens m'ont envoyé des captures d'écran nous comparant à d'autres consoles, à des combinés concurrents en vente, et je pense que si vous regardez le prix suggéré, vous verrez quelque chose de beaucoup plus comparable à nous aux États-Unis en termes de différence de prix, et vous trouverez également notre console en vente ici. Il y a des formes moins chères que notre prix suggéré.



Mais encore une fois, revenons au début : respectons les consommateurs. Il ne sera jamais facile d'augmenter les prix, mais je dois m'assurer que nous sommes dans ce secteur, que nous sommes sur ce marché, avec une activité qui peut se maintenir.

